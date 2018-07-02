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dönem başkanlığını devraldı

, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () bir aylık dönem başkanlığını devraldı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 09:42
İsveç BMGK dönem başkanlığını devraldı

Dışişleri Bakanı Margot Wallström, hükümetin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, geçici üyesi olan ülkesinin 1 Temmuz-1 Ağustos'ta konseyin dönem başkanlığını yürüteceğini açıkladı.

Wallström, son derece zorlu bir dönemde dünya sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Çok sayıda insanın sıkıntıda olduğu, sığınmacı konumuna düştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Başkanlık dönemimizde kadın ve çocuk haklarını ön plana çıkaracağız. Yemen, Suriye ve Myanmar'daki sorunlar da ana gündem maddelerimiz olacak. Aktif bir diplomasiyle sorunların üzerine gideceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

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İsveç BMGK dönem başkanlığını devraldı
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