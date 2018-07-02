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, Refah 'nı yeniden açtı

, ablukası altındaki Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah 'nı 3 gün aradan sonra yeniden çift yönlü geçişlere açtı. Sınır kapısı herhangi bir sebep belirtilmeden 'da 3 gün için çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 19:49
Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Refah 'nın, Şeridi'ndeki halkın sıkıntılarını hafifletmek adına insani durumlar ve mahsur kalanlar için çift yönlü olarak açılması yönünde talimat verdi.

Sınır kapısının açık kalacağı süreye ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır makamları, 18 Mayıs'ta Kapısı'nın ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuş, daha sonra bu süreyi uzattığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Sınır kapısı herhangi bir sebep belirtilmeden 'da 3 gün için çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

, Ekim 2017'de varılan uzlaşı anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının yönetimini, Kasım 2017'de Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmişti.

MISIR REFAH SINIR KAPISI'NI KAPATTI

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı 'in kontrolünde bulunuyor. İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.

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Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
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