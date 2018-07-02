Ruhani'den Avrupa'ya kritik nükleer ziyareti

ABD'nin Mayıs ayında ayrıldığı İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek için AB'nin yanısıra İran da sıkı bir çalışma içine girdi. Anlaşmanın tek taraflı olarak bozulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek Donald Trump'ın bu tavrına karşı çıkan Avrupa, İran ile ilişkileri sıcak tutmaya çalışıyor. İran da bu çabalara en üst düzeyde destek veriyor.

AB İRAN'A ÖNERİ PAKETİ SUNACAK

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Avusturya'ya hareketi öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda konuşan Ruhani, İran ile nükleer anlaşmayı devam etmek isteyen AB'nin önümüzdeki günlerde öneri paketini İran'a sunacağını söyledi.,

"ABD OLMADAN DA OLUR"

Avusturya ve ardından İsviçre'ye yapacağı ziyareti kapsamında İran nükleer anlaşmasının geleceğinin görüşüleceğini kaydeden Ruhani, "ABD'nin uluslararası kuralları hiçe sayarak anlaşmadan ayrılmasıyla Avrupa'yla müzakerelerin özel bir önemi var. AB üyeleri, ABD olmadan nükleer anlaşmanın sürdürülmesini istiyor.

DÜNYA ABD'Yİ KINIYOR

Herkes anlaşmanın korunmasının bölge ve dünyanın yararına olduğunu düşünüyor ve hep birlikte ABD'nin yaptığını kınıyor" dedi.

AB VE İRAN'DAN NÜKLEER ANLAŞMAYI KURTARMA ZİRVESİ

YAPTIRIMLAR İRAN'I ZORLUYOR

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen ABD, İran'a yönelik 'tarihin en ağır yaptırımlarını' uygulayacağını bildirmişti. Anlaşmanın iptaline bağlı olarak İran'da son aylarda ciddi ekonomik sorunlar yaşanıyor.