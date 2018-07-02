‘Saldırı olsa bile destek olmayalım’

TÜRK seçmenlerin oy kullanmasını engellemek için Rotterdam'da Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülke vatandaşlarının sandık kurmasına izin vermeyen, Türkiye'den gelen bakanlara her türlü engeli çıkaran ve Türk ve Müslüman karşıtı siyasi söylemlere göz yuman Hollanda'da, hükümet ortaklarından Hıristiyan Birliği partisinin lideri ağzındaki baklayı çıkardı. Hıristiyan Birliği'nin lideri Gert-Jan Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf'a verdiği demeçte "Türkiye'ye bir saldırı olsa bile NATO
'nun bu ülkeye yardım etmemesi gerektiğini" söyledi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde konuşlanan PKK
/PYD
terör örgütlerine vurduğu darbeden rahatsız olduğunu belirten Segers, Zeytin Dalı Harekatı'nı kınadığını da söyledi. Hollandalı lider "Başka bir ülkeden NATO üyesi ülkeye saldırı geldiği takdirde, NATO'nun kendi üyesine yardıma koşmasını" öngören meşhur 5'inci maddesinin de sözkonusu Türkiye olunca uygulanmaması gerektiğini savundu.