Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > SpaceX'in kargo kapsülü uzay istasyonunda

'in kargo kapsülü istasyonunda

Amerikan roket ve mekiği üreticisi 'in, Falcon roketiyle fırlatılan Dragon kargo kapsülü 'na ulaştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:08
SpaceX'in kargo kapsülü uzay istasyonunda

'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, üç gün önce Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatılan Dragon kargo kapsülünün Uluslararası İstasyonu'na vardığı belirtildi.

Yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülde "Cimon" isimli yapay zekaya sahip robot, bir araştırma için 20 civarında fare ve yüksek kafeinli kahve bulunduğu kaydedildi.

'nda , Rusya Federal , Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SpaceX'in kargo kapsülü uzay istasyonunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN