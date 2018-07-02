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, kurallarına uymamanın yolunu arıyor

yetkilisi , "Başkan , ekibinden dengesizlikleri iyileştirecek ve ülkelere tarifelerini indirme teşviki sağlayacak fikirler geliştirmelerini istedi." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 00:42
Trump, DTÖ kurallarına uymamanın yolunu arıyor

Başkanı Donald 'ın ülkesinin Dünya Ticaret Örgütünün () en önemli kurallarını göz ardı etmesini sağlayacak bir yasa tasarını değerlendirdiği bildirildi.

Amerikalı basın kuruluşu Axios'un haberine göre, Trump'ın direktifi üzerine hazırlanan "ABD Adil ve Karşılıklı Tarifeler Yasası" başlıklı tasarı, 'a gümrük tarifelerini istenilen zaman ve şekilde değiştirme hakkı tanıyor.

Axios'un ilk taslağını ele geçirdiği tasarı, ABD yönetimine, DTÖ'nün ülkelerin ticaret yaptıkları ülkelere serbest ticaret anlaşmaları haricinde farklı tarifeler uygulamasını önleyen kuralına uymama hakkı tanıyor.

Tasarı ayrıca, yine DTÖ'nün daha önceden kabul edilen gümrük vergisi tavanlarının aşılamaması kuralının göz ardı edilebilmesinin önünü açıyor.

BEYAZ SARAY İDDİALARI YALANLAMADI

Haberde, Beyaz Saray sözcülerinden 'ın DTÖ'nün kurallarına uyulmamasıyla sonuçlanabilecek tasarıyla ilgili yanıtlarına da yer verildi.

Walters, Trump'ın ülkeler arasındaki dengesiz gümrük vergilerinden rahatsızlık duyduğunun bir sır olmadığını belirterek, "Başkan Trump, ekibinden dengesizlikleri iyileştirecek ve ülkelere tarifelerini indirme teşviki sağlayacak fikirler geliştirmelerini istedi." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın basına sızan tasarı taslağını Kongre'ye gönderme hazırlığında olmadığını vurgulayan Walters, bu nedenle iddiaların haber niteliği taşımadığını savundu.

Walters'ın bu açıklamaları, Axiom'un ele geçirdiği tasarının, Trump tarafından değerlendirildiğinin teyidi olarak yorumlandı.

DTÖ'DEN ÇIKMAKTAN FARKI YOK

Uluslararası ticaret uzmanları, DTÖ'nün en önemli kurallarından ikisine uyulmamasının, kuruluşun üyeliğinden teknik olarak çıkmaktan farkı olmayacağına işaret ediyor. Bu nedenle, Kongre'nin Beyaz Saray tarafından hazırlanan söz konusu yasa tasarısını onaylamasına fazla ihtimal verilmiyor.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, geçen hafta, Trump'ın ülkesini DTÖ'den çekmek istediğine yönelik iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak nitelendirmişti.

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Trump, DTÖ kurallarına uymamanın yolunu arıyor
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