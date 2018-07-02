'Türk turizm endüstrisine katkı sağlamaya hazırız'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey V. Erkhov, milyonlarca Rus vatandaşının tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geldiğini bildirdi.

Kemer Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Erkhov ve Rusya FederasyoAntalyalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü ziyaret etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Erkhov, Türkiye genelinde nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu, milyonlarca Rus vatandaşının da çok sevdikleri Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.

Özellikle güney bölgelerinin havasının çok güzel olduğuna dikkati çeken Erkhov, "Bizim birçok vatandaşımız buralarda yaşıyor ve milyonlarca Rus vatandaşı tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geliyor. Zaten bu bölgelerdeki Rus turist fazlalığı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"TURİZM SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

İhtiyaç duydukları güneş, deniz ve tatil imkanlarının, Antalya'da bolca bulunduğunu dile getiren Erkhov, şunları kaydetti:

"Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var. İşte bu da biziz. Biz buraya gelmeye, para vermeye, seyahat etmeye ve yatırım yapmaya hazırız. Turizm sektörüne katkı sağlamaya hazırız. Vatandaşlarımız da burada konfor ve güvenlik konularını ön planda tutuyorlar ve bunları burada gördükleri için geliyorlar, bu da sevindiriyor bizi. Sizlere de yardımlarınızdan ve Ruslar için yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Güneye gelmişken vatandaşlarımıza bu kadar büyük yardımlar yapan bir ilçeye uğramadan gitmek olmazdı."

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de birçok Rus vatandaşının Türkler ile evlenerek mutlu şekilde Kemer'de yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye verildi.