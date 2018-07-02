Turuncu timsahlar mağarası

Eski insanlara dair izler arayan bir grup bilim insanı, Gabon'da biyolojik çeşitliliğiyle ünlü Omboue bölgesindeki bir mağarada dünyada eşi benzeri olmayan turuncu renkli timsah
lara rastladı. 2008'de mağaradaki incelemelerde renkli timsahları keşfettiklerini belirten araştırma grubundan arkeolog Richard Oslisly, iki yıl sonra ilk kez bir timsahı dışarı çıkardıklarını ve renginin turuncu olduğunu fark ettiklerini kaydetti. İlk başta yedikleri turuncu renkli yarasalar nedeniyle bu rengi aldıkları düşünülen timsahların, aslında mağaranın ışık almaması nedeniyle yarasaların dışkılarında bulunan "guano" maddesi sebebiyle turuncu rengi aldıkları düşünülüyor.
Uzmanlar, bir metre 70 santime kadar uzayabilen timsahların dünyada sadece bu bölgedeki mağaralarda bulunduğunu kaydetti. Araştırmalarını sürdüren ekip, timsahların avlanmaması için bölgenin koruma altına alınması gerektiğini savunuyor.