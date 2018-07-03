14 alyansının değeri 8.9 milyon sterlin

İngiliz
futbolcu David Beckham
'ın eşi müzik grubu Spice Girls'in eski üyesi ve model Victoria Beckham
'ın alyansları magazin basınının dikkatini çekti. İngiliz basını, Victoria Beckham'ın 18 yılık evliliği boyunca taktığı 14 yüzüğü bir galeride topladı ve değerlerini hesapladı: İlk 65 bin sterlin değerinde (390 bin lira) bir evlilik yüzüğü takan Beckham'ın son yüzüğünün 120 bin sterlinlik (720 bin lira) olduğu ortaya çıktı. Beckham'ın alyanslarının toplamı 8.9 milyon sterlin (54 milyon lira) olarak hesaplandı.