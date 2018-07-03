Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya koalisyonu kurtarmaya çalışıyor

koalisyonu kurtarmaya çalışıyor

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Almanya koalisyonu kurtarmaya çalışıyor
'da Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela ile sığınmacı politikasına dair görüş ayrılığını gidermeye çalışıyor. Merkel ile Seehofer'in görüşeceği açıklandı. Seehofer istifa tehdidinde bulunmuştu. CDU ve CSU yönetimleri ise buluşma öncesinde uzlaşma mesajı verdi. CSU'nun da Seehofer'i yalnız bırakması Merkel'in koalisyonu kurtardığı şeklinde yorumlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya koalisyonu kurtarmaya çalışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN