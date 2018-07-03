Almanya koalisyonu kurtarmaya çalışıyor

Almanya
'da Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel
ile sığınmacı politikasına dair görüş ayrılığını gidermeye çalışıyor. Merkel ile Seehofer'in görüşeceği açıklandı. Seehofer istifa tehdidinde bulunmuştu. CDU ve CSU yönetimleri ise buluşma öncesinde uzlaşma mesajı verdi. CSU'nun da Seehofer'i yalnız bırakması Merkel'in koalisyonu kurtardığı şeklinde yorumlandı.