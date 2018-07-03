Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya'da hükümet sığınmacı krizinde anlaşmaya vardı

'da hükümet krizinde anlaşmaya vardı

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan (CSU) arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 23:47 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 02:04
Almanya'da hükümet sığınmacı krizinde anlaşmaya vardı

CSU Genel Başkanı da olan Seehofer, Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında anlaşma sağlanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

"CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık. ile Avusturya arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık." diyen Seehofer, anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamayı iki partinin genel sekreterlerinin yapacağını kaydetti.

Anlaşmanın sağlam bir mutabakat olduğunu vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin içişleri bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini sözlerine ekledi.

- MERKEL-SEEHOFER ARASINDA YAŞANAN KRİZ

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan ların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmiş, Başbakan ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da hükümet sığınmacı krizinde anlaşmaya vardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN