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'da batan yolcu teknesi

’nın Sumatra Adası’ndaki ’nde 'da yolcu teknesinin batması sonucu kaybolan 164 kişi için yürütülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:31
Endonezya'da batan yolcu teknesi

"Kompas" gazetesinin haberine göre, Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekipleri, asker ve polisin yanı sıra yerel kurumların sürdürdüğü kapsamlı arama çalışmaları, enkazın bulunduğu derinlik ve karşılaşılan güçlükler nedeniyle durduruldu.

KURBANLAR İÇİN GÖLE ÇİCEK BIRAKILDI

Yetkililer ve kayıp yolcuların yakınları, kurbanlar için göle çiçek bıraktı.Simalungun İdaresi de kurbanlar anısına batan tekneye benzeyen ve üstünde kayıpların adının yazılı olduğu bir anıt yapılacağını açıkladı.

Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) da çalışmaların durdurulmasına ilişkin açıklamasında sadece yerel arama kurtarma ekiplerinin olası bir gelişmeye karşı alarm durumunda kalacağını kaydetti.

"KM Sinar Bangun" adlı ahşap yolcu teknesi, 'da Samosir'den Simalungun bölgesine giderken olumsuz hava koşulları ve kapasitesinin çok üstünde yolcu taşıması nedeniyle 'nde alabora olmuştu. Arama kurtarma ekipleri, 21 kişiyi kurtarmış, 3 kişinin cesedini çıkarmıştı. 164 kişi batan teknede kaybolmuştu.

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Endonezya'da batan yolcu teknesi
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