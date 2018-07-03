Fas'ta geçen yıl uyuşturucudan 107 bin kişi tutuklandı

Halfi, ülkesinin, durumu kontrol altına almak için büyük ve önemli gayretler sarf ettiğini, farklı yönlerden güvenlik, tedavi ve korunma savaşı yürüttüğünü ifade etti.

Ülkesinin güvenlik düzeyinde sıkı bir strateji benimsediğini aktaran Halfi, bunun sonucunda 2017 yılında uyuşturucuyla ilgili konularda 107 bin kişinin tutuklandığını ve aynı yılda bir milyon halüsinojenik tablet ele geçirildiğini dile getirdi.

Fas'ta Hint keneviri ekili alanın yüzde 65 azaltıldığını vurgulayan Halfi, uyuşturucuyla savaşın tolere edilemeyeceğini söyledi.

Halfi, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin, toplumla etkin bir ortaklık kurmadan kazanılamayacağını vurguladı.