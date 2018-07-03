Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Gazze için yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu İtalya'da

için yola çıkan 5’inci 'da

’in ’ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ’ta Norveç ve ’ten yola çıkan 5’inci ’ya ulaştı. Özgürlük Filosu’na ait ’dan yola çıkan diğer iki tekne de ’nın güneydoğusundaki kentine ulaşmıştı. Bu ayın ortasında Özgürlük Filosu’nun tüm teknelerinin yeniden buluşup Gazze’ye doğru yola koyulması planlanıyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 23:15
Gazze için yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu İtalya'da

'in 'ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla 'ta Norveç ve 'ten yola çıkan 5'inci 'nun 'Özgürlük' ve 'Dönüş' adlı tekneleri, 'nın Sardunya adasındaki Cagliari Limanı'na ulaştı.

Özgürlük Filosu, birçok İtalyan aktivist ve yardımlaşma grupları tarafından karşılandı. Daha sonra İsrail'in 'deki işgaline karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Cagliari Belediyesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek, basın mensupları ile görüşüldü.

Özgürlük Filosu'na ait 'dan yola çıkan diğer iki tekne de 'nın güneydoğusundaki kentine ulaşmıştı. Fransa'daki geminin Perşembe sabahı 'de bulunan Fransız Korsika adasındaki Ajaccio limanına doğru ilerlemesi ve birkaç gün içinde filoya katılması bekleniyor.

Bu ayın ortasında Özgürlük Filosu'nun tüm teknelerinin yeniden buluşup Gazze'ye doğru yola koyulması planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze için yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu İtalya'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN