Irak'tan Türkiye mesajı: İşbirliği sözü veriyoruz!

Başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı'nda yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahcub, bir dizi açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin Mahcub, şunları kaydetti:

"PKK'nın buradaki varlığı 1980'li yılların ortasına dayanıyor. Dağlarda bulunan grupların varlığına son vermek mümkün değil. Taliban örgütü örneği var. Dağda bulunan örgütler özellikle çatışma ve saklanmaya alışkın. PKK'nın Irak ve Türkiye arasındaki sınır bölgelerdeki varlığının tamamen sona erdiğini söyleyemem. Bu kesin değil ve imkansızdır. Biz, bu gruplarla (PKK) mücadele etmek için gerçekten Türkiye ile işbirliğine hazırız. Biz de bu grupların (PKK) terör örgütü olduğuna inanıyoruz."

"TÜRKİYE'YE İŞBİRLİĞİ SÖZÜ VERİYORUZ"

Irak güçlerinin Türk güçleriyle dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Mahcub, "Ancak bizim PKK ile mücadele ve onu yenme gücümüz yok. Bu grupların (PKK) abluka altına alınması ve bitirilmesi konusunda Türkiye'ye dayanışma ve işbirliği sözü veriyoruz." diye konuştu.