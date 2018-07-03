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'dan 'ye uyarı: Sonucunu görürsünüz!

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yapılan baskıyla ülkenin gelirlerini sıfıra indirmeğe çalıştıklarını söyleyen makamlarının ifadelerini eleştirerek, "Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz" diye uyardı.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 14:13
İran'dan ABD'ye uyarı: Sonucunu görürsünüz!

'deki temasları kapsamında, burada yaşayan lılar ile buluşan Ruhani, İran'ın satışını sıfıra indireceklerini söyleyen 'den yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Ruhani, "ABD makamları söyledikleri bu sözlerin anlamını bilmiyor. İran petrolünün satışını engellemek demek tüm bölge ülkelerinin petrol satışı yapamayacağı demektir. İran petrol ihraç edemeyecek bölge ülkeleri petrol ihraç edilebilecek; bu mümkün olacak bir şey mi? Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz" uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, dün düzenlediği basın toplantısında, İran'a baskı yapıp ülkenin petrol gelirlerini sıfıra indirmeye çalıştıklarını ve bu yolla bölge stratejisini değiştirmeye zorlamayı amaçladıklarını söylemişti.

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İran'dan ABD'ye uyarı: Sonucunu görürsünüz!
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