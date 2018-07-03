Kraliçe 2. Elizabeth ölmeden cenazesi kaldırıldı!

Birleşik Krallık
Kraliçesi 2. Elizabeth
'in hayatını kaybetmesi durumunda uygulanacak cenaze merasimi için prova yapıldı. Provalara ilk kez üst düzey bakanlar da katıldı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" planı uygulanacak. Bu operasyon çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri belirtiliyor. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere Başbakanı Theresa May ulusa seslenecek. Kraliçe'nin katafalka konulacak cenazesi Londra
'da Westminster Hall'e nakledilerek halkın ziyaretine açılacak. Kraliçe'nin ardından 10 gün sürecek ulusal yas ilan edilecek.
İngiliz yayın kuruluşu BBC
de sağlık sorunu olmayan 2. Elizabeth'in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı. BBC Gazetecilik Akademisi'nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara 2. Elizabeth'in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildi.
Yayın kuruluşunun deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell'in Kraliçe'nin ölümünü sundukları videolar, çalışanlara izletildi. Belirlenen programa göre BBC, Kraliçe'nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayımlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe'nin fotoğrafını koyacak. Koyu renk takım kuralına uygun olarak erkek sunucular, takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacak. İlandan 12 gün sonra gerçekleştirilen cenaze törenine kadar ise yayın akışını kesin olarak değiştirecek ve eğlence programlarını kaldıracak.