Mağarada kaybolan 12 çocuğa ulaşıldı

BUGÜN NELER OLDU

Tayland'ın Çiang Rai eyaletindeki Tham Luang Nang Non Mağarası'nda 9 gün önce kaybolan yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 genç futbolcu ve 25 yaşındaki antrenörlerinin sağ olarak bulunduğu bildirildi. Chiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, yağış nedeniyle su seviyesinin sürekli yükseldiği mağaranın bir galerisine sığınarak hayatta kalmayı başaran grubu mağaradan çıkarmanın zor olacağına dikkat çekti. Osatanakorn, "Onları bulduk, ama operasyon henüz bitmedi. Sağlık ekipleri çocukların iyi durumda olduğuna kanaat getirirse, o zaman kendi kendilerine hareket edebilecek gücü kazanana kadar onlara içerde bakacağız" diye konuştu.