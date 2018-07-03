Mültecilerin ahı AB'yi bitirecek

Ortadoğu'da çatışmaların tetiklediği göç sorununda sorumluluk almayan Avrupa'da, mülteci akının son kurbanı Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Şansölye'nin göç politikasını eleştiren koalisyon ortağı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifa etme kararı aldı.

Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu'da patlak veren çatışmaların temelli çözümü için kurulan masaları önemsemeyen ve bölgede Türkiye'nin insan merkezli çözüm önerilerini terör örgütü PKK/PYD hassasiyetiyle engellemek isteyen Avrupa Birliği (AB), mülteci dalgasının iç siyasetteki yıkıcı etkisiyle yüzleşiyor. Türkiye'nin Ortadoğu'da güvenli bölgeler oluşturmak adına başlattığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına karşı çıkan ve geri dönüş anlaşmasında taahhüt ettiği vize serbestîsi sözünü tutmayan Brüksel, inkâr ettiği sorunların bugün daha şiddetli yansımalarını yaşıyor.

İSTİFA ŞOKU

Geçen yıllarda Ortadoğu'da iç savaş ve mülteci sorunu konularında sorumluluk almayan Avrupa, kontrolsüz göç nedeniyle önce aşırı sağ siyasetin yükselmesi şimdi de kurulan koalisyonların çökmesiyle derin siyasi krizlerle yüzleşiyor. Bunun son örneğinin gerçekleştiği Almanya'da, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel'in koltuğu, koalisyon ortağı ile yaşadığı göç politikası anlaşmazlığı nedeniyle sallanıyor. Başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan mültecilerin Almanya'ya sokulmasına karşı çıkan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Merkel'in konuyu AB çatısı altında çözme ısrarı nedeniyle istifa etti.

KRİTİK 3 GÜN

Şansölye'nin geçen Cuma gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde krize ilişkin bir sonuca varamaması üzerine önceki gece Merkel ile Seehofer Münih'te 8 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından istifayı doğrulayan Seehofer, 'uzlaşma sağlanması ümidiyle' parti yönetimiyle bir kez daha görüşme kararı aldığını belirterek 3 gün içerisinde durumun belli olacağını ifade etti. Almanya'da 24 Eylül 2017'de gerçekleşen genel seçimlerin ardından siyasi partilerin göç politikasına dair yaşadığı anlaşmazlıklar, ülkeyi 6 ay süresince h��kümetsiz bırakmıştı.

SEEHOFER'E TEPKİ

Reuters'a konuşan istifa eden Alman İçişleri Bakanı Seehofer'in CSU'nun önde gelen isimlerinden Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Seehofer'in istifasının kendileri için de sürpriz olduğunu vurgulayarak hükümetten çekilmeyi düşünmediklerini söyledi. Bir diğer hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles Seehofer'in kendi egosunu tatmin peşinde olduğunu söyledi. Merkel ile tabanı ortak olan Seehofer'in Başbakan'ı köşeye sıkıştırmak istediğini belirten Nahles, istifa kararı alan bakan'ın ülkenin geleceğini tehlikeye attığını dile getirdi.

ŞANSÖLYE DAĞITTI

Alman gazetesi Die Tageszeitung, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seefoher'in Başbakanlık ofisinin balkonundan çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak 'Şerefe' başlığını attı. Gazetenin manşet haberinde Seehofer'in istifa kararı sonrası Şansölye Merkel'in siyaseten ve moral olarak dağıldığı vurgulandı.

SALVİNİ'DEN MÜLTECİ KARŞITI İTTİFAK ÖNERİSİ

İtalya'da göç karşıtlığıyla bilinen koalisyon ortağı Lig partisinin lideri ve İçişleri bakanı Matteo Salvini, Avrupa çapında mülteci akınına karşı yeni bir ittifak kurulması çağrısında bulundu. La Stampa'nın haberine göre, partisinin Pontida'daki toplantısında konuşan Salvini, Lig'in 30 yıl daha İtalya'yı yöneteceğini söyledi. "Kazanmak için İtalya'yı birleştirmeliydik. Bunu yaptık. Şimdi Avrupa'yı birleştireceğiz" diyen Salvini, Avrupa çapında ülkelerinin sınırları ve egemenliklerini korumak isteyen siyasi yapıları bir araya getirecek bir ittifak kurmak istediğini ifade etti. İtalyan Bakan, ittifakın üyelerinin Fransa'da Ulusal Birleşme lideri Marine Le Pen, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Avusturya Baibakanı Sebastian Kurz olabileceğini dile getirdi.

ORBAN ÇÖKERTTİ

Başka bir Avrupa ülkesinde kaydedilen mültecinin Almanya'ya girişine karşı çıkan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in istifasını engellemek isteyen Başbakan Angela Merkel, göçmenleri geri almaları için 14 ülkeyle anlaşmıştı. Haberin açıklanması ile birlikte Almanya'ya giden mültecilerin göç yolunda bulunan Macaristan'ın Başbakanı Victor Orban, ortada herhangi bir mutabakat bulunmadığını ve tek bir göçmeni bile sınırlardan içeri sokmayacağını duyurmuştu. Orban'dan destek alan Polonya da anlaşmayı yalanlayarak Merkel'i yalancı konumunda dürmüştü.

BRÜKSEL'İN TUTMADIĞI SÖZLER

HTürkiye ile AB arasında varılan 8 Mart Mutabakatı çerçevesinde Brüksel, 2018 sonu itibariyle Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlayacaktı. HAB, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda harekete geçecekti.HGönüllü İnsani Kabul Planı başlatılacak ve Türkiye üzerinden girdiği tespit edilen göçmenler geri gönderilecekti.HKatılım müzakereleri canlandırılacaktı. HAB, Suriyeli mültecilere sahip çıkan Türkiye'ye toplam 6 milyar avro yardımda bulunacaktı.