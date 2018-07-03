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'daki yangını büyük tehlikeye yol açıyor

’nın Krasnodar şehrinde petrol istasyonu yakınındaki ’de halen devam etmekte olan yangın büyük tehlike oluşturuyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 17:15
Rusya'daki AVM yangını büyük tehlikeye yol açıyor

'nın Krasnodar şehrinde petrol istasyonu yakınındaki 'de halen devam etmekte olan yangın büyük tehlike oluşturuyor.

EN BÜYÜK TEHLİKEYİ PETROL İSTASYONLARI İÇİN OLUŞTURUYOR

Rusya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Krasnodar'da büyük bir AVM'de yangını başladı. Krasnodar'da gökyüzü dumanlarla kaplanırken yangın, en büyük tehlikeyi yakınındaki petrol istasyonları için oluşturuyor.

AVM'ye yakın 2 ayrı petrol istasyonunun olduğu, yangının petrol ofislerine 50 metre mesafeye kadar yayıldığı öğrenildi. Civardaki tüm yerleşim yerleri boşaltıldı. AVM'de insanların olup olmadığı bilinmezken, itfaiye ekipleri yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

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Rusya'daki AVM yangını büyük tehlikeye yol açıyor
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