Belçika'da Müslüman kıza yönelik saldırı tartışılıyor

Belçika'da Charleroi Savcılığı, pazartesi akşamı saldırıya uğrayan ve vücuduna kesici aletle haç çizilen 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırının İslamofobik eylem olup olmadığına karar verecek.

Eşit İmkanlar Merkezi (UNIA) Sözcüsü Bram Sebrechts, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun yüksek ihtimalle İslamofobik saldırı olduğunu ancak konuyla ilgili kararı Charleroi Savcılığının alacağını belirtti.

Charleroi'da yaşayan 19 yaşındaki Müslüman kızın başörtüsünün çekildiğini ve ardından vücudunun çeşitli yerlerine haç işareti kazındığını anımsatan Sebrechts, savcılığın teyit etmesinin ardından mağdurla irtibata geçeceklerini kaydetti.

Sebrechts, Müslümanların giderek daha fazla İslamofobik saldırıya maruz kaldığına dikkati çekerek, cami duvarlarına domuz kanı sürülmesi, sözlü ve fiziksel saldırılar ile sosyal medyadan haraketler gibi saldırılardan örnekler verdi.

Özellikle Fransa ve Belçika'daki terör eylemlerinin ardından İslamofobik saldırılarda artış olduğunu ifade eden Sebrechts, "Terör saldırıları öncesinde İslamofobik saldırılara ilişkin her ay bir dosya açılırken şimdi bu sayı her ay 5 dosyaya yükseldi. İslamofobik saldırılar giderek boyut değiştiriyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor." dedi.

"BUNUN BİR ADIM ÖTESİ CİNAYET"

Brüksel parlamentosu Milletvekili ve İslamofobi ile Mücadele Derneği Kurucu Üyesi Mahinur Özdemir de Belçika'da İslamofobik saldırıların daha önce de gerçekleştiğine ancak bu boyutta bir saldırının ilk kez yaşandığına dikkati çekti.

Genç kızın kaybolan kedisini aramak için sokağa çıktığında iki kişinin saldırısına uğramasının şok edici olduğunu belirten Özdemir, "Bu boyutta bir saldırının bir adım ötesi cinayet. Önlem alınmazsa bu tür saldırıların önüne geçmek maalesef mümkün olmayacak." diye konuştu.

Özdemir, Belçika'da temel sorunun İslamofobi tanımının açık şekilde yapılmamasından ve resmi olarak İslamofobi yerine "ayrımcılıkla mücadele" tanımına yer verilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Faillerin en kısa zamanda yakalanacağını ümit ettiğini dile getiren Özdemir, "Bu kişilerin başkalarına örnek olacak cezaya çarptırılmaları gerekiyor." dedi.

Özdemir, Belçika kamuoyuna olayın basit saldırı gibi yansıtıldığına işaret ederek, bu nedenle çok büyük tepki oluşmadığını söyledi.

"SUÇLULARIN BULUNMASI İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMELİ"

Belçika resmi makamlarından şu ana kadar tek tepki Anderlues Belediye Başkanı Philippe Tison'dan geldi.

Tison, "Vatandaşlarımızın ırkçı saldırılara kurban olmasına müsamaha gösteremeyiz. Polisten bu suçun faillerini bulmaları için gerekli tüm çalışmaları yapmalarını ve tüm imkanları seferber etmelerini istedim." açıklamasını yaptı.

Olayın gerçekleştiği Binche-Anderlues bölgesinin yerel polis yetkilileri, AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Aynı şekilde Charleroi Savcılığı yetkilisi de henüz olaya ilişkin paylaşabilecekleri bir bilgi olmadığını ifade etti.

Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle haç kazımıştı.