Doğum günü partisine bıçaklı saldırı

ABD'nin Idaho eyaletinde bir doğum günü
partisine düzenlenen bıçaklı saldırı
da yaş günü kutlanan 3 yaşındaki kız çocuğu öldü, 8 kişi yaralandı. Yetkililer, 30 yaşındaki Timmy Kinner'in, Boise'de hafta sonu çok sayıda göçmen ailenin kaldığı bir sitede yapılan partiyi bastığını ve 9 kişiyi bıçakla yaraladığını açıkladı. Kendi doğum günü partisinde yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu Rüya Kadir'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 4'ü çocuk diğer 8 kişinin, Suriye, Irak
ve Etiyopya'dan göçmen ailelerin üyeleri olduğu kaydedildi. AA