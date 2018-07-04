Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Doğum günü partisine bıçaklı saldırı

partisine

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Doğum günü partisine bıçaklı saldırı
ABD'nin Idaho eyaletinde bir partisine düzenlenen da yaş günü kutlanan 3 yaşındaki kız çocuğu öldü, 8 kişi yaralandı. Yetkililer, 30 yaşındaki Timmy Kinner'in, Boise'de hafta sonu çok sayıda göçmen ailenin kaldığı bir sitede yapılan partiyi bastığını ve 9 kişiyi bıçakla yaraladığını açıkladı. Kendi doğum günü partisinde yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu Rüya Kadir'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 4'ü çocuk diğer 8 kişinin, Suriye, ve Etiyopya'dan göçmen ailelerin üyeleri olduğu kaydedildi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum günü partisine bıçaklı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN