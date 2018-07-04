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'ndaki patlamalar nedeniyle 332 kişi kayıp

Guatemala'daki 'nda geçen ay meydana gelen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda kayıp kişi sayısının 332 olduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 21:59
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 332 kişi kayıp

Guatemala'daki 'nda geçen ay meydana gelen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda kayıp kişi sayısının 332 olduğu bildirildi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan yazılı açıklamada, patlamalarda, geçen ayın ortalarında 197 olarak duyurulan kayıp sayısının, yeni raporlara göre 332 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan 200 bin kişinin kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen patlamalar ve dağdan püsküren lavlar El Rodeo köyündeki evleri yok etti. Patlamalar nedeniyle 114 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alındı, 3 bin 200'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

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Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 332 kişi kayıp
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