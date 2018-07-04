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askerleri Türk bayraklı genci vurdu

’de Filistinlilere kurşun yağdıran askerleri, Türk bayrağını da hazmedemedi. Türk bayrağı taşıyan Filistinli gösterici ayağından vuruldu

Giriş Tarihi: 4.7.2018
İsrail askerleri Türk bayraklı genci vurdu
İşgal altındaki topraklarda 'in Filistinlilere yönelik saldırgan tutumu devam ederken, son olaylar da İsrail'in Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu gözler önüne serdi. Dün Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale etti. Onlarca kişi yaralandı. Gösterilerde Türk bayrağı taşıyan Filistinli bir genç de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından vuruldu. Yaralanmasına rağmen elinden Türk bayrağını düşürmeyen Filistinli genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından ambulansa taşındı.

ÖZKAN'IN ESARETI UZADI
Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etmek için posterlerini taşımıştı. Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana barışçıl gösterilerde 130'dan fazla Filistinli şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli de yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında 2 gazeteci ve 2 sağlık çalışanı da yer alıyor. Öte yandan 'e yaptığı ziyaretten dönerken 11 Haziran'da 'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın gözaltı süresi 8 Temmuz'a kadar uzatıldı. Özkan'ın Natanya kenti yakınlarındaki HaSharon Hapishanesi'ne nakledildiği belirtildi.
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İsrail askerleri Türk bayraklı genci vurdu
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