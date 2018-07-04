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'da kadına ırkçı saldırı

'da bir kişi, önünde sıraya girmediğini iddia ettiği kadına saldırıda bulundu.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:01
İtalya'da Nijeryalı kadına ırkçı saldırı

n ANSA ajansının haberine göre, ülkenin batısındaki Sardinya Adası'nda bulunan Sassari kentinde, bir kadın 'den para çekmek isterken sıraya girmediği gerekçesiyle bir erkeğin saldırısına uğradı.

Saldırgan, kadının telefonunu alıp yere atarak kırdı, ardından da kadına "Önce ben geldim, ülkene geri dön." diye bağırdı.

Saldırgan, Nijeryalı kadını açıklama yapmak isterken saçlarından tutarak çekti ve darbetti.

Şehirdeki bir posta ofisinin ATM'si önünde yaşanan olaya, o sırada aynı yerde bulunan çok sayıda kişinin tanıklık ettiği ancak "korktukları için" saldırgan kaçtıktan sonra polisi arayabildikleri öğrenildi.

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İtalya'da Nijeryalı kadına ırkçı saldırı
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