Kerkük’te elle sayım başladı

Irak
'ta
12 Mayıs'ta gerçekleşen, ancak elektronik sayım makinelerinin kullanılması nedeniyle hile iddialarının damga vurduğu genel seçime yapılan itiraz sonucu Türkmenlerin kalbi Kerkük
'te oylar yeniden ve elle sayılıyor. Sayımı Kerkük'te sandık başında takip eden Irak Türkmen Cephesi enformasyon dairesi üyesi Ömer Beyoğlu "Biz daha seçim yapılmadan endişeliydik. Elektronik oy sayma makineleri Süleymaniye'ye götürüldü ve kontrolleri orada yapıldı. Tek bir cihaz bile Kerkük'e getirilmedi. Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin seçiminde Türkmenlere yer verilmedi; Şii Arap, Sünni Arap ve Kürt temsilciler bu yapıda yer aldı" dedi. Süreci SABAH'a değerlendiren Beyoğlu, 28 gün süren Mavi Bayrak nöbeti sayesinde oylara sahip çıktıklarını ve Türkmenlerin dik durması sonucu Bağdat'taki merkezi hükümetin elle sayım sürecine bağımsız gözlemciler gönderdiğini, sandıkların başında hem Arap, hem Türkmen hem de Kürt temsilcilerin bulunacağını aktardı. Sonuçların netleşmesi bir hafta sürecek. Türkmenler, tüm sandıkların sayılmasını istemelerine rağmen sadece itiraz edilen sandıkların tekrar sayılmasından rahatsız. TÜRKMENLERİ TÜRKİYE'DEN BAŞKA DUYAN YOK
IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin geçtiğimiz eylül ayında yaptığı bağımsızlık referandumuna karşı oldukları, Kerkük'teki terör örgütü PKK
paçavralarını indirdikleri için özellikle son dönemde saldırıların hedefi haline geldiklerini aktaran Türkmen yetkililer, "Türk basınının haberleriyle ve vatandaşların sosyal medyada bize destek vermesini yakından hissediyoruz. Bundan çok memnunuz, çünkü sesimizi dünyaya siz aktarıyorsunuz. Irak ve Arap basınında Türkmenlerle ilgilenen yok" dedi. Türkmenler, Türkiye
'deki 24 Haziran cumhurbaşkanı seçimi hakkında ise "İstikrar oldu. Gelecek yıllarda yeni ve daha büyük bir Türkiye olacağına inanıyoruz" dedi. 'HILEYI KIM YAPTIYSA BOMBAYI O PATLATTI'
SEÇIMDEN iki gün önce Kerkük'te sayılmayı bekleyen oyların bulunduğu depoya yönelik intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesinin inandırıcı olmadığını kaydeden Beyoğlu "Seçimde kim hile yaptıysa, saldırının arkasında da o vardır. Bu saldırının arkasında Türkmenlerin zafer kazanma ihtimalini hedef alanlar var. Eğer sandıklar yansaydı herşey biterdi, konu da kapanırdı" dedi.