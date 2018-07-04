Kritik gün... Bu fotoğraf paylaşıldı

Terör örgütü PKK/YPG'lilerin silahlarını teslim ederek Menbiç'ten çekilmeleri için kritik süreç bugün başladı. TSK'nin son olarak 8'inci devriyesini gerçekleştirdiği Münbiç ile El Bab sınırı arasındaki mevzilerde ABD ve Fransız askerlerini taşıyan zırhlı araçların fotoğrafları paylaşıldı. Menbiç Askeri Meclisi Sorumlusu Şervan Derviş dün akşam fotoğrafları, "Menbiç'te ön cephede uluslararası koalisyondaki Fransız ve ABD askerlerinin devriye fotoğrafları" mesajı ile paylaştı. Fotoğraflarda iki ülke bayraklarını taşıyan zırhlı araçların Menbiç ile El Bab arasındaki sınır bölgesinde konuşlandıkları görüldü.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre; Menbiç'teki PKK-YPG terör örgütü mensupları bugün silahlarını Amerikalılara teslim ederek kentten ayrılacak.

OLAYIN GEÇMİŞi

ABD'nin desteklediği ve omurgasını PKK'nın Suriye uzantısı PYG/PYD'nin oluşturduğu terör örgütü SDG, Ankara ile Washington arasında ciddi bir krize sebep olmuştu.

ABD'nin terör örgütlerine verdiği silahlar iki ülke arasında ilişkilerin kopma noktasına gelirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo geçtiğimiz haftalarda bir araya gelmişti. Dışişleri bakanları Menbiç ile ilgili olarak bir yol haritasında mutabakata varmış ve Türkiye için kritik bir öneme sahip olan Menbiç'ten terör örgütünün temizlenmesine karar verilmişti. Öyle ki geçen haftalarda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda 4 Temmuz itibariyle terör örgütünün Menbiç'ten ayrılacağını açıklamıştı.

Çavuşoğlu, "4 Haziran-4 Temmuz arası hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve 4 Temmuz'dan sonra çekilmelerin başlaması şeklinde bir takvim belirlenmişti. Şu ana kadar yol haritası hiçbir aksaklık olmadan uygulanıyor. Bundan sonraki süreçte de uygulama olarak bir tereddütümüz yok. Yol haritası konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu bir diplomatik zaferdir. Menbiç'te kaç tane YPG'li olduğuna dair net bir rakam yok. Sahaya girdiğimiz zaman net bir bilgi alacağız. Silahı veren ABD'dir, silahı toplayacak olan da ABD'dir. ABD, Menbiç'ten çıkarken YPG'den silahları alacak. Biz de buna nezaret edeceğiz. Türk askerinin YPG ile karşı karşıya gelme gibi bir durumu yok" demişti.