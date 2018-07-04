Mağaradaki çocuklar dalış tüpüyle çıkacak

Tayland
'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde 9 gün önce kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin nasıl dışarıya çıkarılacağına dair seçenekler değerlendiriliyor. Eyalet Valisi içerideki su seviyesinin mağaranın ağzına yürüyerek ulaşmaya izin vermediğini söyledi. Vali Narongsak, ekiplerin çocukları belirli süre mağara içinde tutup, yüzme ve tüplü dalış eğitimi vererek mağaradan güvenli şekilde çıkabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamayı planladığını ifade etti. Grubun bulunduğu noktanın profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte ulaşabildiği sel suları altındaki dar geçit galerilerden oluşması nedeniyle çocukların bu yöntemle tahliye edilmesinin ciddi bir hazırlık gerektireceği kaydedildi. Öte yandan su seviyesinin kendiliğinden düşmesini beklemek ise muson mevsimindeki bölge gelecek 2 ayda sürekli yağış altında kalacağı için pek pratik görünmüyor. Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide kaybolmuş ve 9 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulunmuştu. AA