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'da Mursi ve 'terör listesinde' kalmaya devam edecek

yargıtayı'nın, "terör listesine" alınmalarıyla ilgili mahkeme kararının yeniden görülmesine hükmetmesine rağmen ve eski milli futbolcu Muhammed 'nin isminin listede kalmaya devam edeceği açıklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 22:01
Mısır'da Mursi ve Ebu Terike 'terör listesinde' kalmaya devam edecek

'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı ve eski milli futbolcu Muhammed 'nin avukatları, müvekkillerinin isimlerinin, Yargıtay'ın bugünkü kararına rağmen terör listesinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin, bin 538 kişinin ismini geçen nisan ayının sonlarında ikinci kez "terör listesine" aldığını belirtti.

Her kararın diğerinden bağımsız olduğunu ifade eden Abdulmaksud, ceza mahkemesinin ikinci kararına mayıs ayı sonlarında itiraz ettiklerini, ancak Yargıtay'ın bu itirazı ne zaman değerlendireceği yönünde bir karar vermediğini belirtti.

Ebu Terike'nin avukatı Muhammed Osman da ceza mahkemesinin geçen nisan ayının sonlarında aldığı ikinci karar nedeniyle Yargıtay'ın bugün açıkladığı hükmün müvekkilinin durumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

YARGITAY'IN BUGÜNKÜ KARARI

Mısır Yargıtayı bugün, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi ile eski milli futbolcu Ebu Terike'nin "terör listesine" alınmalarıyla ilgili mahkeme kararının yeniden görülmesine hükmetmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi, geçen yıl Muhammed Mursi ve Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında bulunduğu bin 538 kişinin "terör listesine" alınmasına karar vermiş, sanıklar ise karara itiraz etmişti.

Mısır makamları, söz konusu kişileri "terör örgütü" ilan edilen " Teşkilatı'na (İhvan) üye olmak, finansal destek vermek ve darbe karşıtı gösterileri finanse etmek" gibi çeşitli iddialarla suçluyor.

Mısır'da Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından İhvan, Aralık 2013'te terör örgütü ilan edilmişti.

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Mısır'da Mursi ve Ebu Terike 'terör listesinde' kalmaya devam edecek
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