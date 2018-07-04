Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Morgda canlandı

Morgda canlandı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Morgda canlandı
'nın Gauteng eyaletinde trafik kazası sonrasında öldüğü zannedilen bir kadın, morgun dolabında hayata döndü. İsmi açıklanmayan kadının kaza sonrasında ilk önce hastaneye kaldırıldığı ve ardından da öldüğü gerekçesiyle Carletonville morguna kaldırıldığı açıklandı. BBC'nin haberine göre; morgda çalışan bir kişi, dolaptan nefes alıp verme sesi geldiğini fark edince gerçek ortaya çıktı. Ocak ayında 'nın kuzeyindeki Asturias bölgesindeki bir hapishanede tutulan bir mahkûm, otopsiden saatler önce bilincini yeniden kazanmıştı. Güney Afrika'da da daha önce benzer olaylar yaşanmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Morgda canlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN