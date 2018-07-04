Morgda canlandı

Güney Afrika
'nın Gauteng eyaletinde trafik kazası sonrasında öldüğü zannedilen bir kadın, morgun dolabında hayata döndü. İsmi açıklanmayan kadının kaza sonrasında ilk önce hastaneye kaldırıldığı ve ardından da öldüğü gerekçesiyle Carletonville morguna kaldırıldığı açıklandı. BBC'nin haberine göre; morgda çalışan bir kişi, dolaptan nefes alıp verme sesi geldiğini fark edince gerçek ortaya çıktı. Ocak ayında İspanya
'nın kuzeyindeki Asturias bölgesindeki bir hapishanede tutulan bir mahkûm, otopsiden saatler önce bilincini yeniden kazanmıştı. Güney Afrika'da da daha önce benzer olaylar yaşanmıştı.