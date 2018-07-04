NSU davasında tarihi karar 11 Temmuz’da

Almanya
'da 2000-2007 arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU
) terör örgütü davasının karar duruşmasının 11 Temmuz'da olacağı açıklandı. 437'nci duruşmasında mahkeme heyeti başkanı Manfred Götzl, 5 yıldan beri devam eden davada kararın yerel saatle 09.30'da açıklanacağını bildirdi. 10 kişiyi öldüren, 2 bombalı saldırıda bulunan ve 15 banka soyan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada aralarında NSU'nun hayattaki tek üyesi Zschaepe ile yardım ve yataklıktan 4 kişi yargılanıyor.