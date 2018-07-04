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ve , ortak üssü kurmak istiyor

'nın başkenti 'ya gelecek Ajansı heyetinin, Rusya Federal (Roscosmos) ile yörüngede ortak bir uzay üssü kurulması olasılığını görüşeceğini bildirildi.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:52
Rusya ve Çin, ortak uzay üssü kurmak istiyor

Sputnik'e konuşan endüstrisinden bir kaynak, ve Rus heyetlerinin ortak bir uzay üssü kurmaya yönelik görüşeceğini söyledi.

"Çinli heyetin bu haftanın sonunda 'yı ziyaret etmesi planlanıyor. Çinli meslektaşlarımızla insanlı uzay programı konusunda işbirliği konuşulacak" diyen kaynak, Çin'in önümüzdeki yıllarda çok modüllü bir uzay üssü kurmayı istediğini ve 'nın uzay uçuşları ile uzay üssü inşası konusundaki deneyimleriyle ilgilendiğini aktardı.

Kaynak Pekin'in uzay alanında kritik önem taşıyan teknolojik imkânlara sahip olmadığını ve Rusya'nın bu alandaki paylaşımlarına karşılık işbirliği yapmayı teklif etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Roscosmos ve Çin Uzay Ajansı daha önce Ay'ın incelenmesi ve ortak yörünge mürettebatı kurulması yönünde işbirliğinin arttırılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Çin, 2011'de kendi uzay üssünü yaparak ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra böyle bir başarıya imza atan üçüncü ülke olmuştu. Sovyetler'in Almaz ve Salyut üslerinin bir benzeri olan Tiangong 1 üssü yörüngeden çıkmasının ardından bu yıl Dünya'ya düşmüştü. 2016'da da Tiangong 2 üssünü yörüngeye fırlatan Çin, 2020'de çok modüllü bir üs inşa etmeyi planlıyor.

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Rusya ve Çin, ortak uzay üssü kurmak istiyor
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