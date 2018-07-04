Rusya ve Çin, ortak uzay üssü kurmak istiyor

Sputnik'e konuşan uzay endüstrisinden bir kaynak, Çin ve Rus uzay ajansı heyetlerinin ortak bir uzay üssü kurmaya yönelik görüşeceğini söyledi.

"Çinli heyetin bu haftanın sonunda Moskova'yı ziyaret etmesi planlanıyor. Çinli meslektaşlarımızla insanlı uzay programı konusunda işbirliği konuşulacak" diyen kaynak, Çin'in önümüzdeki yıllarda çok modüllü bir uzay üssü kurmayı istediğini ve Rusya'nın uzay uçuşları ile uzay üssü inşası konusundaki deneyimleriyle ilgilendiğini aktardı.

Kaynak Pekin'in uzay alanında kritik önem taşıyan teknolojik imkânlara sahip olmadığını ve Rusya'nın bu alandaki paylaşımlarına karşılık işbirliği yapmayı teklif etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Roscosmos ve Çin Uzay Ajansı daha önce Ay'ın incelenmesi ve ortak yörünge mürettebatı kurulması yönünde işbirliğinin arttırılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Çin, 2011'de kendi uzay üssünü yaparak ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra böyle bir başarıya imza atan üçüncü ülke olmuştu. Sovyetler'in Almaz ve Salyut üslerinin bir benzeri olan Tiangong 1 üssü yörüngeden çıkmasının ardından bu yıl Dünya'ya düşmüştü. 2016'da da Tiangong 2 üssünü yörüngeye fırlatan Çin, 2020'de çok modüllü bir üs inşa etmeyi planlıyor.