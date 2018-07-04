Rusya'da 'insanlık ölmüş' dedirten görüntü...

Rusya'da, çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Sarhoşken yüzmeye gittiği ve daha sonra kaybolduğu açıklanan bir adamın cesedinin yanında başka kişilerin yüzmesi büyük tepki çekti.

Krasnoyarsk şehrindeki Tatyshev Adası'nın kıyısında, denizdeki cesedin yanında yüzenlerin görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Kolu suyun üzerinde olan ve vücudu yosunlarla kaplı cesedin yanı başında yüzüp eğlenen çocukların rahatlığı dikkat çekti.

Cesedin geçtiğimiz hafta sarhoşken yüzmeye giden ancak geri dönmeyen bir adama ait olduğu anlaşıldı.

'İnsanlık ölmüş' dedirten olay! Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler...