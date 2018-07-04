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Son dakika! AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!

AFP haber ajansı, ABD Başkanı 'ın Avrupalı şirketlere gümrük vergisi tehdidinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ticaret savaşları uyarısı geldi...

Giriş Tarihi: 4.7.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:37
Son dakika! AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidine karşılık, 'ticaret savaşı' uyarısında bulundu.

GERİLİMİ ARTIRAN TARAF ABD

ABD, gümrük vergisi ve NATO harcamaları konusunda gerilimi artıran taraf olarak görülüyor.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı 'ın, gelecek hafta yapılacak NATO zirvesinde diğer üyelere, ABD'nin "dünyanın kumbarası" olmayacağını" söyleyeceği bildirildi.

ABD'DEN GELEN SERT AÇIKLAMA

Trump'ın Batı Virginia'ya uçuş sırasında Başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapan sözcüsü Hogan Gridley şöyle konuştu: "Başkan bu toplantılara Amerikan halkını korumak, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla omuz omuza durmak fikriyle gidecek ancak daha önce de çok kez söylediği gibi, Amerika çok kez dünyanın kumbarası olarak görülüyor. Artık buna son verilmeli."

Trump, NATO müttefiklerine askeri harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor.

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Son dakika! AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
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