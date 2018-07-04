Türkmen milletvekili Aydın Maruf'tan açıklamalar

Erbil Türkmen milletvekili Aydın Maruf, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkiler ve Kandil operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. İHA'ya yaptığı açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Aydın Maruf, Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edip Erbil ile Ankara arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için konuştuklarını anlattı. Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kandil'de gerçekleştirilen operasyonda birlikte çalıştıklarını söyleyen Aydın Maruf, "Türkiye ve IKBY'nin bu meseleyi çözmek için ortak hareket etmeleri önemlidir" dedi. Aydın Maruf ayrıca Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin de PKK'ya karşı mücadele çağrısı yaptığını açıklayarak, Irak ve Türkiye ilişkilerinin gün geçtikçe daha iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Orta Doğu'da için önemli olduğuna değinen Maruf, "Özellikle, DEAŞ 2014'te Musul, Kerkük ve Telafer'i işgal ettiğinde göç eden insanlara hiçbir ayrım yapmadan yardım yapan tek ülke Türkiye idi. Bize sığınan insanlara Türkiye, Kızılay ve TİKA yoluyla yardım etmişti ve halen yardımlarına devam ediyor" hatırlatmasında bulundu.

Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerden sonra dünyaya örnek olduğunu söyleyen Aydın Maruf, seçim sonuçlarının herkes tarafından kabul edilmesinin Orta Doğu için örnek olduğunu belirtti.

Seçim vesilesiyle IKBY Başkanı Barzani'nin Erdoğan'ı arayarak Türk halkını tebrik ettiğini söyleyen Maruf, "Bu telefon görüşmesi sonra Süleymaniye'deki ve Erbil'deki Kürt halkını çok sevindirdi. Çünkü buradaki insanlar Türkiye ile ilişkilerin iyi olmasını istiyorlar" dedi ve ekledi, "Biz Erbil'de yaşayan Türkmenler olarak her zaman IKBY ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olmasını destekliyoruz."