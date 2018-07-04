YPG, Esad’ın kollarına atladı

Türkıye ile ABD'nin işbirliğine karşı terör örgütü YPG
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Suriye'de Esad rejimi ile işbirliği yapmaya başladı. Haseke ve Rakka'da tutunabilmeyi hedefleyen terör örgütünün yeni kirli ittifakı, Türkiye ve ABD'nin, 4 Haziran'da Menbiç konusundaki yol haritası üzerinde anlaşmasının ardından geldi. Türkiye-ABD iş birliğinin Menbiç'ten sonra Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere taşınması ihtimaline karşın resmi bir kalkana ihtiyaç duyan YPG/PKK, Esad rejimiyle görüşmelere başladı. Haseke'deki yerel kaynaklar, Şam ve Haseke'de bir araya gelen örgüt ve rejim heyetlerinin ilk etapta, Haseke'de terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterlerinin kaldırılması konusunda anlaştığını belirtiyor. Anlaşmanın sağlanması halinde YPG/PKK, rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesini engellemeyi planlıyor. PETROL PAZARLIĞI
Yaklaşık bir haftadır devam eden müzakerelerde, YPG/ PKK'nın işgal ettiği Yarubiye, Simelka ve Derbesiye sınır kapıları ile petrol
sahalarını rejime devredileceği konusunun ele alındığı, örgüt üyelerinin rejim ordusuna katılacağı da ifade ediliyor. Terör örgütü halihazırda Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka, Haseke illeri ile Deyrizor ilinin kuzey ve doğu kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor.