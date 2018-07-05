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6 ayda 1.400 yı yuttu

Avrupa’ya yapılan umuda yolculuklar sırasında ’de ölen sayısı 2018’in ilk altı ayında 1400’ü aştı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Akdeniz 6 ayda 1.400 sığınmacıyı yuttu
Bu yılın başından itibaren üzerinden Avrupa'ya kaçmak için yola çıkan 1.405 hayatını kaybetti. Uluslararası 'nün (IOM) Cenevre'de yaptığı açıklamada, rakamın şu ana kadar tahmin edilenin yüzde 40 üzerinde olduğu vurgulandı. Bu rakamlara 19 ve 20 Haziran'da meydana gelen faciaların da dâhil olduğu belirtildi. Berlin'deki IOM veri analiz merkezinden Julia Black, sadece bu iki günde en az 215 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. örgütleri temsilcilerine göre; 'nın limanlarını özel kurtarma gemilerine kapattığı geçen haziran, Avrupa'ya kaçışlar sırasında son beş yılda en fazla ölüm vakasının yaşandığı ay oldu. BM verilerine göre haziranda 692 daha güvenli bölgelere kaçış yolculuğunda hayatını kaybetti. Uluslararasıarası Göç Örgütü'nün (IOM) Sorumlusu Othman Belbeisi, Libya açıklarındaki ölüm vakalarının alarm verici boyuta ulaştığını söyledi. Libya özellikle 'dan Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmak isteyen mültecilerin kaçış rotası üzerinde bulunuyor. Othman Belbeisi, insan tacirlerinin, Avrupa'nın Akdeniz'de mültecilere yönelik politikalarını sertleştireceği yönündeki artan söylemleri nedeniyle, sığınmacıların endişelerini kendi çıkarları için kullandığını belirtiyor. DW

SAHRA'DA KAYBOLAN 17 KIŞI ÖLDÜ
Mali'nin Timbuktu kentinin kuzeyinde çölde kaybolan minibüsteki 4'ü çocuk, 6'sı kadın 17 kişinin cesedi bulundu. Minibüs 21 Haziran'da Cezayir'den ayrılarak Timbuktu'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Aramalar sonunda minibüs, Timbuktu'nun 130 kilometre kuzeyinde içindeki tüm yolcular ve şoför ölmüş halde bulundu. Şoförün çöldeki kum fırtınası nedeniyle yolunu kaybettiği sanılıyor. AA
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Akdeniz 6 ayda 1.400 sığınmacıyı yuttu
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