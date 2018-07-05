Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya'da görme engelli çocuk 3 ayda Kur'an öğrendi

'da görme engelli çocuk 3 ayda Kur'an öğrendi

’nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli 11 yaşındaki , 3 aylık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 19:33
Almanya'da görme engelli çocuk 3 ayda Kur'an öğrendi

'nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli 11 yaşındaki , 3 aylık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler kurslarına katılan Sarıkaya, kabartma yazı olarak bilinen "Braille alfabesi" ile elifbadan başlayarak üç aylık eğitim aldı.

Doğuştan görme engelli Sarıkaya, azim ve kararlılıkla sürdürdüğü kısa süreli eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Caminin din görevlisi ve eğitmen Havva Öztürk, bir kişinin, görme engelinin olmasının bir şeyleri başarabilmesine engel olmadığını belirterek "Nuray inandı ve başardı. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Sarıkaya, şimdiki hedefinin ise kısa sürede Kur'an'ı hatmetmek olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da görme engelli çocuk 3 ayda Kur'an öğrendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN