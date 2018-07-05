Hindistan’da 29 kişi linç edildi

Hindistan
'da çocuk kaçıran çeteler ve pedofillerle ilgili söylentilerin WhatsApp'tan yayılması ardından son iki ay içinde ülke çapında yaşanan linç olaylarında en az 29 suçsuz kişi öldürüldü. Son olarak Maharashtra eyaletinde beş adam bir köyde, çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluğuna ait olduğunu ve olay sırasında köyden geçmekte olduklarını açıkladı. Polis, bu toplumun üyelerinin genelde köyden geçerken dilendiklerini yine bunu yaptıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirtti. Aralarından bazı adamların, köyden bir kız çocuğuyla konuşurken görüldüğü bunun üzerine bazı köylülerin adamdan şüphelenip onları sorguladıkları iddia ediliyor. Kamuoyunu uyaran Hindistan hükümeti, WhatsApp'tan yalan bilgilerin yayılmasını önlemek için derhal önlem alma çağrısı yaptı. BBCTÜRKÇE