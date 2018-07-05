Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Açıklamada, aşırı sıcaklarla yükselen yüksek ozon konsantrasyonlarının kötü hava kalitesine neden olduğu, bunun da özellikle astımlı çocuklarda, nefes darlığı ve kalp hastalığı olan kişilerde etkili olduğu, kaydedilen ölüm vakalarında bu durumun yaşandığı bildirildi.

Montreal Halk Sağlığı Direktörlüğü ise aşırı sıcaklardan ölenlerin evlerinde klima olmadığını ve sağlık sorunları bulunduğunu duyurdu.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren yerini daha serin bir havaya bırakmasının beklendiği ifade edildi.

BAŞBAKAN TRUDEAU'DAN TAZİYE

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medyadan aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlandı. Trudeau paylaşımında, "Dua ve düşüncelerim bu sıcak hava dalgası sırasında Quebec'te ölenlerin sevdikleriyle. Rekor sıcaklıkların Orta ve Doğu Kanada'da devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı bildiğinizden emin olun." ifadesini kullandı.

Kanada Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Ajansı da internet sayfalarından yayınladıkları bilgilendirmelerle halkın aşırı sıcaklardan nasıl korunacağının yollarını açıkladı.

15 BİN EVİ GEZDİLER

Öte yandan Montreal'de, itfaiye ve polis departmanlarının, hafta boyunca 15 bini aşkın evi ziyaret ederek, kent sakinlerini kontrol ettikleri bildirildi. Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante, şehir sakinlerinden hasta ve yaşlı olanların iyi olduklarından emin olmak için kapı kapı kontrole devam edeceklerini söyledi.

Quebec eyaletinde en son 2010 yılında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmişti.

Montreal Belediye ekipleri başta evsizler olmak üzere, kentin sokaklarında tonlarca soğuk su dağıtmaya devam ediyor. Belediyeye ait halka açık havuz ve tesislerde de çalışma saatleri uzatılarak halkın serinlemesi sağlanıyor.