Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

'da can almaya devam ediyor

'nın eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi. Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Montreal bölgesinde hava sıcaklığının son 1 haftadır 40 ila 45 santigrat derecede seyrettiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 19:53
Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Açıklamada, la yükselen yüksek ozon konsantrasyonlarının kötü hava kalitesine neden olduğu, bunun da özellikle astımlı çocuklarda, nefes darlığı ve kalp hastalığı olan kişilerde etkili olduğu, kaydedilen ölüm vakalarında bu durumun yaşandığı bildirildi.

Montreal Halk Sağlığı Direktörlüğü ise aşırı sıcaklardan ölenlerin evlerinde klima olmadığını ve sağlık sorunları bulunduğunu duyurdu.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren yerini daha serin bir havaya bırakmasının beklendiği ifade edildi.

BAŞBAKAN TRUDEAU'DAN TAZİYE

Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medyadan aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlandı. Trudeau paylaşımında, "Dua ve düşüncelerim bu sıcak hava dalgası sırasında 'te ölenlerin sevdikleriyle. Rekor sıcaklıkların Orta ve Doğu Kanada'da devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı bildiğinizden emin olun." ifadesini kullandı.

Kanada ile Halk Sağlığı Ajansı da internet sayfalarından yayınladıkları bilgilendirmelerle halkın aşırı sıcaklardan nasıl korunacağının yollarını açıkladı.

15 BİN EVİ GEZDİLER

Öte yandan Montreal'de, itfaiye ve polis departmanlarının, hafta boyunca 15 bini aşkın evi ziyaret ederek, kent sakinlerini kontrol ettikleri bildirildi. Başkanı Valerie Plante, şehir sakinlerinden hasta ve yaşlı olanların iyi olduklarından emin olmak için kapı kapı kontrole devam edeceklerini söyledi.

Quebec eyaletinde en son 2010 yılında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmişti.

Montreal Belediye ekipleri başta evsizler olmak üzere, kentin sokaklarında tonlarca soğuk su dağıtmaya devam ediyor. Belediyeye ait halka açık havuz ve tesislerde de çalışma saatleri uzatılarak halkın serinlemesi sağlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN