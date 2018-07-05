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lılar 'yi boykottan yana

'da halk, Kanada ile arasında demir-çelik ürünleri ile alüminyuma konulan ilave gümrük vergileri sonrası başlayan gerginlik nedeniyle ABD ürünlerinin boykot edilmesini savunuyor. ABD ile Kanada arasında anlaşmazlık olması durumunda ankete katılanların yüzde 73'ü ABD’ye asla seyahat etmeyeceğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 21:52
Kanadalılar ABD'yi boykottan yana

merkezli Nanos Araştırma Şirketi tarafından rastgele yöntemle seçilen bin lı ile yapılan anketin sonuçlarına göre, halkın büyük çoğunluğunun malları ve şirketlerini boykot etmekten yana olduğu ortaya çıktı.

KANADA HALKI ABD'YE CEVAP VERMEKTE İSTEKLİ

Kanada halkının, ABD Başkanı 'ın son ticaret anlaşmazlığının Kanadalılara "pahalıya mal olacağı" yönündeki iddiasından endişe duyduğu belirtilen ankette; birçok Kanadalının ABD mal ve perakendecilerini boykot ederek, ABD'ye seyahat etmekten kaçınmayı, Kanadalı çelik, alüminyum ve otomotiv firmaları için hükümetin adımlarını destekleyerek bir na cevap vermeye istekli olduğu kaydedildi.

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HALKIN YÜZDE 72'Sİ...

Ankete katılanların yüzde 72'si ABD yapımı malları boykot etmekten yana görüş bildirdi.

İki ülke arasında bir ticaret savaşı yaşanması durumunda ABD menşeli perakendecilerinden alışveriş yapmayacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 68 oldu.

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"ABD'YE ASLA SEYAHAT ETMEM"

ABD ile Kanada arasında anlaşmazlık olması durumunda ankete katılanların yüzde 73'ü ABD'ye asla seyahat etmeyeceğini belirtti.

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ALTERNATİF ARAYACAKLAR

Nanos Araştırma Şirketi Başkanı Nik Nanos, anketle ilgili yaptığı açıklamada, "Buradaki en önemli nokta, Kanadalıların tarifeler ve misilleme söz konusu olduğunda ABD ile savaşa girmeye hazır olduklarını beyan etmeleridir. Kanadalıların, ABD'ye seyahat etmekten vazgeçebileceklerine dair kararlılıkları, halkın yaz ve Noel tatilleri söz konusu olduğunda Amerika'ya alternatifler arayacakları anlamına geliyor." dedi.

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Kanadalılar ABD'yi boykottan yana
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