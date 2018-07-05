Kandil kıskacı daralıyor

Kandil
'deki teröristlere ait barınma ve üslenme alanlarının yok edilmesi için Hakkâri'ye bağlı Çukurca ilçesinin Çığlı, Şemdinli'nin Derecik, Yüksekova'nın Esendere beldesinden 10 Mart günü kademeli olarak Kuzey Irak
topraklarına geçen Mehmetçiğin kara harekâtı kapsamında Kandil'e ilerleyişi sürüyor. Türkiye-Irak sınırından 40 kilometre derine inen Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo bereli timlerin hava destekli operasyonunda Hakurk Vadisi'ni de içine alan Bradost ve Barazgir alanında 17 ayrı barınma ve kamp alanını teröristlerden temizledi. Süleymaniye'nin Ranya ilçesi ile Erbil'e bağlı Sidekan, Soran ve Rewanduz ilçeleri kırsalını içine alan Kandil bölgesi çevresinde şok nokta operasyonlar sonucu teröristlere ait çok sayıda ağır makineli tüfek ve 6 adet Doçka uçaksavar ele geçirildi. Yerel halkla da yakın temas kuran Mehmetçik, halka bilgilendirme toplantıları da yaparak bölgede bulunma amaçlarını ve nedenlerini paylaşıyor.
Kuzey Irak'ın Duhok İline bağlı Amediye ilçesi kırsalında 18 yıldan beri konuşlu bulunan Kanimasi Askeri Üs bölgesine de Genelkurmay'a bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan özel birlik takviyesi yapıldı.