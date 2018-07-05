Mağaradaki çocukların sağlığı iyi

Tayland
'da gezi için gittikleri mağarada kaybolduktan 9 gün sonra bulunan 12 çocuk ve antrenörlerinin yeni görüntüleri yayımlandı. Tıbbi yardım ve gıda götürülen çocuklar
ın sağlık durumunun iyi olduğu görülüyor. Tayland ordusunun yayımladığı videoda görevliler çocuklara vücut ısılarının düşmemesi için battaniye dağıtıyor. Çocukların sığındığı noktadaki kayaya çocukların oynadığı futbol takımının ve Tayland Donanması'nın kurtarma ekibinin isimleri kazınmış. Donanmadan iki asker bundan sonra mağaradan çıkarılana kadar çocuklarla birlikte kalacak. Mağaradan çıkmaları için kolay bir yöntem bulunmayan çocukların ya dalış öğrenmeleri ya da 4 ay daha mağarada kalmaları gerekecek. Chiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn düzenlediği basın toplantısında, mağarada mahsur kalan grubtakilerden tahliyeye tam anlamıyla hazır olan kişilere öncelik verileceğini belirterek, "Herhangi bir risk almak istemiyoruz" dedi.