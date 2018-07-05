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Zirvesi'ni 3 bin 400 güvenlik görevlisi koruyacak

'nın başkenti 'de gelecek hafta 29 liderini bir araya getirecek zirve için 2 bin 400 polis ve bin asker görevlendirilecek.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 09:36
NATO Zirvesi'ni 3 bin 400 güvenlik görevlisi koruyacak

Başbakan Charles Michel, Savunma Bakanı Steven Vandeput ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'in katılımıyla düzenlenen Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Belçika'nın ev sahipliği yapacağı Zirvesi'ne ilişkin alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Belçika hükümetinin zirve için her türlü güvenlik önlemini aldığını dile getiren Michel, zirvenin ülkenin imajına katkı sağlayacağını ifade etti.

Michel, 'deki yeni NATO karargahında 11-12 Temmuz'da 29 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve için 2 bin 400 polis memuru ve bin askerin görevlendirileceğini açıkladı.

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NATO Zirvesi'ni 3 bin 400 güvenlik görevlisi koruyacak
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