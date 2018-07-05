Seviyoruz inanıyoruz

İsrail
zulmüne karşı durmak ve seslerini dünyaya duyurmak için Büyük Dönüş Yürüyüşü
düzenleyen Gazze
lilerin keskin nişancı ateşi altında gerçekleştirdiği protestolarda Türk bayrağı eksik olmuyor. Son olarak İsrail askerleri tarafından ayağından vurulup, sedyeyle sınırdan uzaklaştırılırken bile elindeki bayrağı bırakmayan Filistinli Emin İslim'in fotoğrafı, büyük ilgi gördü. Türk bayrağını elinden bırakmayan genç ve diğer Gazzeliler SABAH'a konuştu.
20 yaşındaki Emin İslim o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne ilk günden beri katılıyorum. 3 kez yaralandım ama her defasında geri dönebilmek nasip oldu. Elimde bayrakla sınırdaki tellere çok yakındım. İsrailli askerlere bağırıyordum. O sırada vuruldum. Düştüm. Bayrağın da düştüğünü görünce içimde bir öfke hissettim. Onun için sedyedeyken bile bayrağı tutabildiğim kadar yüksekte tutmaya çalışıyordum. Filistinlilerin, özellikle Gazzelilerin en büyük müttefiki hep Türkiye
oldu. Diğer Arap ülkeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı. O gün sınıra seçimden dolayı Türk halkını kutlamak için bayrağı getirdim."
Sınırdaki gösterilere katılan Baha Ebu Shammala da "Filistinliler ve Türkler kardeş. Filistin, Türkiye'yi özgürlük umudu olarak görüyor" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'ye güveniyoruz" diyen Vefa el Udeyni ise "Gazze'de herkes Türkiye'yi ve Erdoğan'ı çok seviyor. Gazze'de bir kriz yaşandığında, yanımızda duran ilk ülke hep Türkiye oluyor" dedi.
İsrail askerleri dün de şiddette sınır tanımadı. Evinin yıkılmasına engel olmak isteyen bir kadın ile bölgedeki diğer Filistinliler, İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu yaralandı. İsrail askerlerinin geçen ay Gazze sınırındaki gösterilerde yaraladığı 16 yaşındaki Mahmud Macid Garbali de dün şehit oldu. 'ONE MİNUTE' PERÇİNLEDİ
Türkiye'de yaşayan Filistinli gazeteci Muin Naim "Tükiye ilgisi 'One Minute
' ile perçinlendi. Gazzeliler, kendilerine destek olan ülkelerin bayraklarını taşıyorlar. En çok taşınan bayrak Türkiye'nin, daha sonra Cezayir'in oluyor. Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak gören Filistinlilerde 'artık sırtımızı dayayacağımız bir Türkiye var' düşüncesi hakim" dedi.