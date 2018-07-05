Son dakika… İngiltere Rusya'yı resmen suçlayıp gözdağı verdi! Kavga büyüyor

İngiltere'nin Amesbury kentinde hafta sonunda baygın bir şekilde hastanekaldırılanlan bir kadın ile bir erkeğin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği açıklandı. Aynı zehir, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal'in Mart ayındaki zehirlenmesinde de kullanılmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, olaydan resmen Rusya'yı sorumlu tuttu ve açıklama istedi. İngiltere'nin suçlamasını uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla geçiyor.

45 yaşındaki Charlie Rowley ile 44 yaşındaki Dawn Sturgess, halihazırda yoğun bakımda tutuluyor. Çiftin tedavi gördüğü hastanede, Skripaller de haftalarca tedavi görmüştü.

KORDONA ALINDI

Olayın meydana geldiği yer olan Amesbury'den bugün servis edilen fotoğraflarda, polis ekiplerinin birçok bölgeyi kordona aldığı görülüyor. Kordona alınan yerler arasında, zehirlenen kadın ile erkeğin ziyaret ettiği bazı kamusal alanlar, bir park, Salisbury'de bir arazi, Amesbury'de bir eczane ile kiliseye ait bir toplum merkezi bulunuyor.

RUSYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Milliyet'in haberine göre; Rusya ise günün erken saatlerinde İngiltere'yi provokasyonla suçladı, en sert tepki Rusya'nın Hollanda Büyükelçiliği'nden geldi. Twitter adresinden yapılan açıklaamada İngiltere "Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ortasında Noviçok hikâyesini yeniden ısıtmakla" suçlandı. Büyükelçilik, bunun "budalaca" bir davranış olduğunu ifade etti.

Rowley ve Sturgess'in zehirlendiği Amesbury kenti, Sergey Skripal ile kızı Yulya'nın Mart ayında bir bankta baygın bir vaziyette bulundukları Salisbury kentinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta.

Eski bir Rus ajanı olan ve daha sonra İngiliz istihbarat birimi MI6 için çalışan Skripal'in zehirlenmesi İngiltere ve İngiltere'ye destek veren çoğunluğu Batılı ülkeler ile Rusya arasında siyasi bir krize dönmüştü. Rusya'yı eski ajan Skripal ile kızını zehirlemek ile suçlayan İngiltere ve ona destek veren ülkeler, ülkelerinden Rus diplomatların bir kısmını sınır dışı etmişti. İddiaları reddeden Rusya da bu hamleye aynı şekilde karşılık vermiş ve Batılı diplomatları ülkeden göndermişti.