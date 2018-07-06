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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lideri Kim Jong-Un ile nükleer silahsızlanmayla ilgili detayları görüşmek üzere Kuzey Kore'ye geldi.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:11
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kuzey Kore'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, lideri Kim Jong-Un'la Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmek üzere Kuzey Kore'ye geldi. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a inen Pompeo, Kim Jong-un'un sağ kolu Kim Yong Chol tarafından karşılandı.

Pompeo Kuzey Kore'de 1,5 gün kaldıktan sonra, Asya turu kapsamında Japon yetkililerle görüşmek üzere Vietnam'a gidecek. Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek olan Pompeo, ardından 'nın kentinde düzenlenecek 2018 yılı zirvesine katılacak.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kuzey Kore'de
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