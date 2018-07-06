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un altında dans

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Giriş Tarihi: 6.7.2018
Buzulun altında dans
Ünlü doğa fotoğrafçısı Franco Banfi'nin Grönland'ın Tasiilaq bölgesi açıklarındaki dev bir parçasının altına dalarak yaptığı çekim nefesleri kesti. Buzul parçasının onlarca metre altına dalış yaparak doğanın hiç görünmeyen ihtişamlı yüzünü doğaseverlerle paylaşan Banfi, "O kadar şeffaf bir su ki, çevrenizdeki tüm canlıları görebiliyor, hareketlerini takip edebiliyorsunuz" sözleriyle fotoğrafları söze döktü. Banfi'nin Antarktika'ya yakın bu buzul parçasının altında dans ediyor izlenimi veren görüntüsü, sosyal medyada da beğeni kazandı.
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Buzulun altında dans
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