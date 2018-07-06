Buzulun altında dans

Ünlü doğa fotoğrafçısı
Franco
Banfi'nin
Grönland'ın
Tasiilaq bölgesi
açıklarındaki
dev bir buzul
parçasının
altına dalarak yaptığı çekim nefesleri
kesti. Buzul parçasının onlarca metre
altına dalış yaparak doğanın hiç görünmeyen
ihtişamlı yüzünü doğaseverlerle paylaşan
Banfi, "O kadar şeffaf bir su ki, çevrenizdeki
tüm canlıları görebiliyor, hareketlerini
takip edebiliyorsunuz" sözleriyle fotoğrafları
söze döktü. Banfi'nin Antarktika'ya yakın
bu buzul parçasının altında dans ediyor izlenimi
veren görüntüsü, sosyal medyada da
beğeni kazandı.