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Erdoğan'ın seçim zaferi dua ile kutlandı

'nın Açe eyaletindeki Açe- Kardeşlik Topluluğu, Cumhurbaşkanı 'ın seçim zaferini dua ederek kutladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 02:12
Erdoğan'ın seçim zaferi dua ile kutlandı

Açe- Kardeşlik Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikle 'ın seçim zaferini için dua etti.

Etkinliğin organizatörü Badaruddin Ahmet Musa, AA muhabirine yaptığı açılamada, Erdoğan'ın İslam dünyasını temsil eden bir lider olduğunu belirterek, Erdoğan'ın seçim zaferinin İslam dünyasının da zaferi olduğunu söyledi.

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Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara yardım etmeye devam edebileceğini belirten Badaruddin, Erdoğan'ın zaferinden Açelilerin memnun olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sadece Suriyeli Müslümanların değil her zaman için tüm mazlum Müslümanların yanında olduğunu kaydeden Açe Ulama Daya Birliği Genel Sekreteri Bulqaini Tanjungan da, Erdoğan'ın Açe'yi ziyaret etmesini ümit ettiklerini ifade etti.

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Erdoğan'ın seçim zaferi dua ile kutlandı
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