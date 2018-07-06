‘Gülün Adı’ gerçek çıktı

Güney Danimarka Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, Umberto Eco'nun 1980'de yayımlanan, 14'üncü yüzyılda İtalyan manastırında insanların bir kitap sayesinde zehirlenmesini anlattığı "Gülün Adı
" isimli romanının gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Üniversitenin kütüphanesinde bulunan 16 ve 17'nci yüzyıla ait üç kitabı arkeoloji ve sanat eserlerinin incelenmesinde kullanılan bir dizi x-ışını taramasından geçiren uzmanlar, bu üç kitabın kapağında kullanılan yeşil boyada arsenik kimyasallara rastlandığını bildirdi. Bu yeşil pigmentli kabın temas eden insanları zehirleyebileceği gibi, kansere hatta ölüme neden olabileceğini belirten uzmanlar, bu etkinin kişinin nasıl ve ne kadar sürede bu zehirli maddeye maruz kalmasıyla bağlantılı olarak değişebileceğini söyledi. Danimarkalı uzmanlar, 16 ve 17'nci yüzyılda kitapçıların parşömen kağıtlarını geri dönüşümle yeniden kullandığını belirterek bu nedenle dünyanın pek çok kütüphanesinde zehirli kitapların bulunabileceğini bildirdi. Öte yandan zehirli olarak tanımlanan ve güçlü bir yeşil renk ortaya çıkaran bu kimyasalın, 19'uncu yüzyılda sanayileşmeyle birlikte konserve kabı başta olmak üzere pek çok alanda kullanıldığı, izlenimci ekolü takip eden ressamların da bu kimyasalı güçlü bir yeşil elde etmek için tercih ettiği belirtiliyor.
Ünlü roman filme de çekilmişti. Başrolünü Sean Connery'nin oynadığı film, Türkiye'de 1987'de gösterime girmişti.